Dio Giano | divinità degli inizi | l’origine di gennaio in mitologia latina

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, le celebrazioni del Dio. Dio: lache dà origine al mese di, mese dedicato da Numa Pompilio a, il Dio bifronte; colui che guarda indietro, alla fine dell’anno appena trascorso, e avanti, all’o del nuovo anno che verrà. La figura del Dioè fra le più importantiitaliche: si ritiene che talesi ispiri a Ušmu, dio sumero a due facce, conosciuto anche con l’appellativo di Isimud in età babilonese. Il Dio, noto anche come, ...

In questa occasione veniva celebratoromano degli inizi. Le case venivano decorate con rami d'alloro, ci si scambiavano doni e si faceva festa. Secondo quanto riporta History , nel ...La storia di San Gennaro Il nome Gennaro deriva dal latino Ianuarius, cioè "consacrato al": era generalmente dato ai bambini nati nel mese di gennaio, ma convenzione vuole che la nascita ...Nella tradizione popolare del nostro Stivale sono tante le usanze che nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio si ripetono. Il capodanno è una ricorrenza festeggiata in tutto il mondo e ha sempr ...Quali sono le origini del Capodanno? Come si festeggia nei diversi paesi del mondo? Scopriamo la sua storia, usanze e rituali ...