Diana Del Bufalo non è vaccinata: "Vi spiego tutto con massima limpidità" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ricoperta dagli insulti perché non vaccinata Diana Del Bufalo ha voluto spiegare il motivo della sua scelta. L'attrice ha confidato i suoi problemi di salute, ha spiegato di avere dato ascolto al suo medico di base. Racconta tutto con chiarezza, ha dovuto farlo dispiaciuta per gli attacchi ricevuti ma lei il vaccino non ha potuto farlo, spaventata evidentemente dai consigli del medico. Nessuno può sostituirsi ad un medico, nessuno può conoscere i problemi di salute di un altro e Diana Del Bufalo se non ha fatto il vaccino ha avuto le sue giuste motivazioni, quelle che spiega aggiungendo che come sempre è limpida. Non ha nulla da nascondere, è solo dispiaciuta che ci sia chi cerca di fare passare la sua scelta in modo diverso.

