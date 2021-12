Dalla Camera via libera definitivo, la Manovra è legge (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con 355 voti favorevoli e 45 contrari la Camera approva la legge di bilancio. Arriva così il via libera definitivo alla Manovra, il provvedimento ha avuto l’ok di entrambi i rami del Parlamento ed è legge.La Manovra prevede nel 2022, considerando anche il decreto fiscale, impieghi per 37 miliardi complessivi.Tra le misure principali l’avvio della riforma fiscale con il taglio di Irpef (ridotte anche le aliquote) e Irap, interventi contro il caro bollette e conferma del superbonus, oltre al rifinanziamento del reddito di cittadinanza.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con 355 voti favorevoli e 45 contrari laapprova ladi bilancio. Arriva così il viaalla, il provvedimento ha avuto l’ok di entrambi i rami del Parlamento ed è.Laprevede nel 2022, considerando anche il decreto fiscale, impieghi per 37 miliardi complessivi.Tra le misure principali l’avvio della riforma fiscale con il taglio di Irpef (ridotte anche le aliquote) e Irap, interventi contro il caro bollette e conferma del superbonus, oltre al rifinanziamento del reddito di cittadinanza.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

