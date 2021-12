Contro il Covid l'Aifa approva l'utilizzo della pillola Merck e del Remdesivir (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa mattina l’Agenzia italiana del farmaco ha reso noto il proprio via libera alla pillola Merck e all'antivirale Remdesivir, due terapie Contro la diffusione del Covid-19. In una nota l’ente informa che “la commissione tecnico scientifica, nella seduta del 22 dicembre, ha autorizzato i due farmaci per il trattamento di pazienti non ospedalizzati con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo del virus in forma grave". Per quanto riguarda la prima, si tratta di una pillola che si assume per via orale e il cui utilizzo è indicato entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento è di cinque giorni e consiste nell'assunzione di quattro ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa mattina l’Agenzia italiana del farmaco ha reso noto il proprio via libera allae all'antivirale, due terapiela diffusione del-19. In una nota l’ente informa che “la commissione tecnico scientifica, nella seduta del 22 dicembre, ha autorizzato i due farmaci per il trattamento di pazienti non ospedalizzati con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo del virus in forma grave". Per quanto riguarda la prima, si tratta di unache si assume per via orale e il cuiè indicato entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento è di cinque giorni e consiste nell'assunzione di quattro ...

