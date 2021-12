Capodanno in Sicurezza: tampone rapido e preservativi gratis (Di venerdì 31 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre la Croce Rossa Italiana Comitato di Palmanova offrirà la possibilità di effettuare uno screening CoViD tramite tampone rapido e distribuirà preservativi. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di un’operazione promossa da altri Comitati CRI sul territorio nazionale e unisce due delle attività in cui la CRI è fortemente impegnata. La prima è la lotta alla diffusione della pandemia CoViD che vede la Croce Rossa Italiana in prima linea, sia sul nostro territorio come pure a livello nazionale, al fianco delle istituzioni e degli enti preposti. L’esecuzione di tamponi è però solo uno dei servizi che la CRI svolge e ha svolto in questi due anni; si aggiungono infatti i trasporti con ambulanza di pazienti CoViD; la consegna a domicilio di spese per beni di prima necessità a persone in isolamento; la distribuzione di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Venerdì 31 dicembre la Croce Rossa Italiana Comitato di Palmanova offrirà la possibilità di effettuare uno screening CoViD tramitee distribuirà. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di un’operazione promossa da altri Comitati CRI sul territorio nazionale e unisce due delle attività in cui la CRI è fortemente impegnata. La prima è la lotta alla diffusione della pandemia CoViD che vede la Croce Rossa Italiana in prima linea, sia sul nostro territorio come pure a livello nazionale, al fianco delle istituzioni e degli enti preposti. L’esecuzione di tamponi è però solo uno dei servizi che la CRI svolge e ha svolto in questi due anni; si aggiungono infatti i trasporti con ambulanza di pazienti CoViD; la consegna a domicilio di spese per beni di prima necessità a persone in isolamento; la distribuzione di ...

