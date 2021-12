Calendario tuffi 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano Mondiali ed Europei

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilsta per arrivare e ci si aspetta molto dalla stagione deiche sarà ricca di. In Italia si comincerà con i Campionati italiani di categoria a Bolzano dal 18 al 20 febbraio, a precedere la Coppa Parigi 2024 a Trieste nel mese di marzo (11-13). A seguire prenderà il via il circuito delle FINA World Series con la prima tappa a Montreal (Canada) dal 25 al 27 marzo. Dal 1° al 3 aprile di scena gli Assoluti primaverili a Torino, mentre dal 13 al 29 maggio uno degli appuntamenti di cartello ovvero ia Fukuoka (Giappone). Il secondo appuntamento importante dell’annata per gli atleti saranno glia Roma dal 16 al 21 agosto, prima deijunior a Montreal dal 25 novembre al 4 dicembre., Chiara Pellacani si trasferisce negli Stati ...

... Mondiali di tuffi dalle grandi altezze (già qualificato Alessandro De Rose) e tuffi in piscina, tra il 19 e il 20 dicembre. Di seguito tutti gli azzurri convocati nelle tre discipline....Il 2022 sta per arrivare e ci si aspetta molto dalla stagione dei tuffi che sarà ricca di eventi. In Italia si comincerà con i Campionati italiani di categoria a Bolzano dal 18 al 20 febbraio, a prece ...Le Universiadi 2022 si disputerano a Chengdu (Cina) dal 26 giugno al 7 luglio. La competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo era originariamente in progr ...