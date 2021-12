Ultime Notizie Serie A: due positivi nello Spezia, parla Calcagno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.55 – Serie A, Calcagno: «Calendari fitti, si gioca troppo. Abbiamo insistito sull’importanza dei vaccini» – Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: le dichiarazioni. L’intervista Ore 16.10 – Spezia, Kovalenko e un membro dello staff positivi al Covid – Lo Spezia, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato la positività di due componenti del gruppo squadra. Il comunicato Ore 15.55 – Rinnovo Dybala: telefonata tra Antun e Arrivabene, il retroscena – Telefonata Arrivabene Antun: spunta un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.55 –A,: «Calendari fitti, si gioca troppo. Abbiamo insistito sull’importanza dei vaccini» – Umberto, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, hato ai microfoni di Lady Radio: le dichiarazioni. L’intervista Ore 16.10 –, Kovalenko e un membro dello staffal Covid – Lo, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato latà di due componenti del gruppo squadra. Il comunicato Ore 15.55 – Rinnovo Dybala: telefonata tra Antun e Arrivabene, il retroscena – Telefonata Arrivabene Antun: spunta un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - fanpage : 'Se gli esperti sono d’accordo, aboliamo del tutto la quarantena' Così Massimiliano Fedriga - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - PatriziaOrlan11 : RT @Cheteloridicoa1: Quando dico che le scuole sono le ultime cose da chiudere, sprangare e vietare ai ragazzi, mi riferisco a questo, poli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, quasi 10 mila casi nelle ultime 24 ore: Corona… -