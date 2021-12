Tra musica e buon cibo (anche delivery), 5 idee per un Capodanno sicuro a Bergamo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cosa fare a Capodanno a Bergamo? A proporre una particolare lista di 5 iniziative per una nottata da vivere in sicurezza è lo spazio Edoné: cene con posti limitati su prenotazione, sapori a domicilio e concerti in streaming. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cosa fare a? A proporre una particolare lista di 5 iniziative per una nottata da vivere in sicurezza è lo spazio Edoné: cene con posti limitati su prenotazione, sapori a domicilio e concerti in streaming.

Advertising

webecodibergamo : Cinque idee per un Capodanno sicuro - JGiusi : @SalaLettura #lannocheverra Roma #Auditorium Parco della Musica oltre ai cafè agli spazi verdi c’è una bellissi… - KINGVZAYN : quanta tristezza mi fa vedere che nel resoconto finale della musica del 2022 zayn con nobody is listening è tra i f… - Elena7741072863 : 'Sempre sarai nella tasca destra in alto In un passo stanco dentro un salto in alto Che mette i brividi' Sempre sar… - ZaraTure : Un 50%-50% estremamente indicativo del mio essere lacerato nel fare una scelta tra questi due punti di riferimento… -