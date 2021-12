Torino | due positivi al Covid | non rivelati i nomi

Advertising

sportface2016 : +++#Torino, due nuovi casi di positività al #COVID19: si tratta di un giocatore e di un membro dello staff+++ - IlContiAndrea : È ufficiale: Duccio Forzano e Christian Biondani saranno i due registi dell'#Eurovision2022 che si terrà a Torino - CB_Ignoranza : Due settimane fa D’Aversa era stato praticamente esonerato, ma mentre stava prendendo il nuovo allenatore, Ferrero… - Atalantinicom : #Atalanta - Torino, due nuovi casi di positività al Covid-19: un calciatore e un membro de...… - pasto_388 : RT @sportface2016: +++#Torino, due nuovi casi di positività al #COVID19: si tratta di un giocatore e di un membro dello staff+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Torino due

Corriere dello Sport

Dopo la positività di Verdi, comunicata qualche giorno fa, ilha fatto sapere in una nota che anchetesserati " un calciatore e un membro dello staff " sono risultati positivi al Covid - 19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane ...ASCOLTA Il, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato la positività al Covid dimembri del gruppo squadra granata Tramite il proprio sito ufficiale, ilha annunciato chetesserati sono risultati positivi al Covid dopo l'ultimo giro di tamponi. COMUNICATO - "IlFootball Club comunica chetesserati ...Le notizie di ieri davano Marash Kumbulla nell'interesse del Torino, ma nel mercato estivo. Ora, secondo Il Romanista, si fa strada l'ipotesi gennaio. Non c'è solo il club ..."Il Torino Football Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro dello staff – sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare eseguito ...