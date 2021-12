Quarta dose, ora Israele frena: “Potrebbe affaticare sistema immunitario” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – Per comprendere la reale efficacia dei vaccini anti Covid, tutti – in un modo o nell’altro – osservano ora quanto sta accadendo in Israele. Tra speranze, scetticismi e incertezze, il governo di Tel Aviv si è sempre portato avanti nella somministrazione ed è il primo al mondo ad aver dato luce verde alla Quarta dose. Un secondo booster che secondo Israele Potrebbe salvaguardare le fasce a rischio della popolazione. Il primo studio israeliano I primi vaccinati con la Quarta dose sono stati un professore dell’ospedale Sheba di Tel Aviv e un’infermiera della stessa struttura ospedaliera. Entrambi rientrano però in uno studio su 150 persone che dovrebbe servire a verificare l’efficacia della Quarta dose. La campagna di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – Per comprendere la reale efficacia dei vaccini anti Covid, tutti – in un modo o nell’altro – osservano ora quanto sta accadendo in. Tra speranze, scetticismi e incertezze, il governo di Tel Aviv si è sempre portato avanti nella somministrazione ed è il primo al mondo ad aver dato luce verde alla. Un secondo booster che secondosalvaguardare le fasce a rischio della popolazione. Il primo studio israeliano I primi vaccinati con lasono stati un professore dell’ospedale Sheba di Tel Aviv e un’infermiera della stessa struttura ospedaliera. Entrambi rientrano però in uno studio su 150 persone che dovrebbe servire a verificare l’efficacia della. La campagna di ...

