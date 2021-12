LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: Iivo Niskanen in trionfo su Bolshunov, De Fabiani verso il sesto posto! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 Anche se sono ancora circa in 40 a dover chiudere, le posizioni alte saranno cristallizzate. 16:08 Destinato a chiudere nei 30 anche Salvadori, che per il momento è 22° a 1’47”. 16:06 Golberg terzo! Chiude a 25?2 da Niskanen, e grazie a lui Pellegrino conclude con il temporaneo 13° posto a 1’25?8! 16:05 Klaebo, è chiaro, non salverà il podio: Golberg ha 8 secondi di vantaggio su di lui a 1300 metri dal termine. 16:04 E dietro a Golberg c’è Pellegrino, che sta sfruttando il suo traino per disputare una gara valida come quella odierna. 16:04 Chance ormai chiarissime di sesta posizione per De Fabiani, solo Golberg destinato a superarlo (e attenzione, perché attenta al podio di Klaebo). 16:02 Per soli tre decimi Klaebo salva il podio! Chiude a 34?3 da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:10 Anche se sono ancora circa in 40 a dover chiudere, le posizioni alte saranno cristallizzate. 16:08 Destinato a chiudere nei 30 anche Salvadori, che per il momento è 22° a 1’47”. 16:06 Golberg terzo! Chiude a 25?2 da, e grazie a lui Pellegrino conclude con il temporaneo 13° posto a 1’25?8! 16:05 Klaebo, è chiaro, non salverà il podio: Golberg ha 8 secondi di vantaggio su di lui a 1300 metri dal termine. 16:04 E dietro a Golberg c’è Pellegrino, che sta sfruttando il suo traino per disputare una gara valida come quella odierna. 16:04 Chance ormai chiarissime di sesta posizione per De, solo Golberg destinato a superarlo (e attenzione, perché attenta al podio di Klaebo). 16:02 Per soli tre decimi Klaebo salva il podio! Chiude a 34?3 da ...

