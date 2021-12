Il Viminale intensifica i controlli per Capodanno Inviata una circolare ai prefetti Le forze dell’ordine vigileranno su assembramenti | divieto di feste all’aperto e obbligo delle mascherine

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Le tradizionaliorganizzate negli spazi pubblicinella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di, risultano ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di”. È quanto ricorda il, in unaaidal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, in cui si annuncia una stretta suianti-Covid in concomitanza del. “Miratazione dei dispositivi di controllo”, raccomanda ladel ministero dell’Interno diretta aiin merito alla “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il ...