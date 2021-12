Ghost Rider: Norman Reedus alimenta la speculazione dei fan, sarà lui a interpretarlo nell'MCU? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non sono pochi i fan che vorrebbero la star di The Walking Dead Norman Reedus nel ruolo di Ghost Rider nella nuova incarnazione dell'MCU. Norman Reedus sta per diventare un supereroe? La star di The Walking Dead avrebbe alimentato le speculazioni dei fan sul suo possibile ingresso nell'MCU nel ruolo di Ghost Rider. I fan di The Walking Dead hanno imparato ad amare Norman Reedus nel ruolo di Daryl Dixon, e ora quegli spettatori vorrebbero vedere l'attore nei panni del vendicativo personaggio dei fumetti Ghost Rider. Sogno che Reedus coltiverebbe da tempo, visto che continua a mettere a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non sono pochi i fan che vorrebbero la star di The Walking Deadnel ruolo dia nuova incarnazione dell'sta per diventare un supereroe? La star di The Walking Dead avrebbeto le speculazioni dei fan sul suo possibile ingressonel ruolo di. I fan di The Walking Dead hanno imparato ad amarenel ruolo di Daryl Dixon, e ora quegli spettatori vorrebbero vedere l'attore nei panni del vendicativo personaggio dei fumetti. Sogno checoltiverebbe da tempo, visto che continua a mettere a ...

Advertising

zazoomblog : Ghost Rider: Norman Reedus alimenta la speculazione dei fan sarà lui a interpretarlo nellMCU? - #Ghost #Rider:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ghost Rider, una delle star più desiderate per la parte esalta i fan. E non è Keanu Reeves! [FOTO]… - GianlucaOdinson : Norman Reedus sarà davvero Ghost Rider? La star di The Walking Dead stuzzica i fan - BestMovieItalia : Ghost Rider, una delle star più desiderate per la parte esalta i fan. E non è Keanu Reeves! [FOTO] -… - LisaRow80847297 : Charles Murphy ha confermato dalla marvel studios che ci sarà un nuovo ghost rider che renderà felici i fan ma non… -