Covid: contagi tra i membri dell'equipaggio, non parte nave Golfo Aranci-Livorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una nave della Corsica Ferries non è partita dalla Sardegna ieri sera, martedì 28 dicembre, a causa di alcuni casi di positività al coronavirus riscontrati tra i membri dell'equipaggio. La Mega Express Five avrebbe dovuto lasciare il porto di Golfo Aranci alla volta di Livorno. I passeggeri sono stati dirottati su un'altra nave, con cui hanno raggiunto la Toscana. Le persone positive sono 23 (Covid: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

