Bayern Monaco, dirigenti indagati per aver sottopagato i dipendenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo un'inchiesta di Sport Inside, i dirigenti del Bayern Monaco sarebbero sotto accusa per "trattenuta e appropriazione indebita di salari" ed "errata tenuta di registri orari, mancata concessione del salario minimo" nei confronti dei dipendenti del settore giovanile del club, il Bayern Campus. Le accuse riguardano l'amministratore delegato Oliver Kahn, il CEO della sezione sport Hasan Salihamidzic e il deputy CEO Jan-Christian Dreesen. Sospettato di essere stato al corrente delle pratiche illegali anche l'ex amministratore delegato, Karl-Heinz Rummennigge. L'indagine è nata dopo una perquisizione nelle sedi dell'Ausburg a causa di irregolarità in altri centri giovanili della Bundesliga. Il Bayern è anche accusato di aver redatto rapporti errati sulla sicurezza sociale.

