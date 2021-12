Alexa ha sfidato una bimba a "giocare" con una presa elettrica. Amazon corre ai ripari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una bambina americana ha chiesto ad Alexa una sfida in cui cimentarsi e l'assistente vocale ha proposto un pericoloso "passatempo": toccare con una moneta la spina di un caricatore inserito a metà in una presa elettrica rischiando di fulminarsi.... Leggi su dday (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una bambina americana ha chiesto aduna sfida in cui cimentarsi e l'assistente vocale ha proposto un pericoloso "passatempo": toccare con una moneta la spina di un caricatore inserito a metà in unarischiando di fulminarsi....

