Al Bano positivo al Covid: “Sto bene. Non capisco i No Vax” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche Al Bano è risultato positivo al Covid. “Ebbene sì, il virus, maledetto virus Covid, mi ha colpito”, ha rivelato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Grazie a Dio sto benissimo. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus”, ha aggiunto il cantante all’AdnKronos. Negativa al tampone molecolare, invece, la compagna Loredana Lecciso e i suoi familiari. “Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”, ha proseguito Al Bano che non ha sintomi e si è accorto di essere positivo solo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche Alè risultatoal. “Ebsì, il virus, maledetto virus, mi ha colpito”, ha rivelato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Grazie a Dio sto benissimo. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus”, ha aggiunto il cantante all’AdnKronos. Negativa al tampone molecolare, invece, la compagna Loredana Lecciso e i suoi familiari. “Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”, ha proseguito Alche non ha sintomi e si è accorto di esseresolo ...

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - fanpage : Al Bano è risultato positivo al #Covid: il cantante non sarà presente al #Capodanno di Canale 5 - komba_vany : RT @ImolaOggi: EPIDEMIA DI VACCINATI ??Al Bano positivo al Covid dopo tre inoculazioni - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: EPIDEMIA DI VACCINATI ??Al Bano positivo al Covid dopo tre inoculazioni - mannersmaketh10 : RT @ImolaOggi: EPIDEMIA DI VACCINATI ??Al Bano positivo al Covid dopo tre inoculazioni -