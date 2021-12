Zona gialla in Lombardia | Lazio e Piemonte | sale l' occupazione posti letto nei reparti negli ospedali

Advertising

statodelsud : Covid: assessore E-R, c’è il rischio di zona gialla - Pino__Merola : Covid: assessore E-R, c’è il rischio di zona gialla - gjekdeckaj : @Fioresimo1 Ma vuoi mettere togliere tutto questo : dose vaccinali, tamponi, zona gialla, zona rossa ecc ecc Comun… - tuttoatalanta : Covid, quali sono le regioni a rischio zona gialla e arancione dal 3 gennaio - tax_tweet : Italia in zona gialla, a gennaio altre 5 regioni a rischio: rischio lockdown arancione per due -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

Si mantengono oltre soglia e in alcuni casi ancora in crescita gli indicatori sulle ospedalizzazioni delle 7 regioni e PA già in: Calabria (13% intensive, con - 3% e 28% in reparti), ...Subito dopo Capodanno, mezza Italia potrebbe essere in. Con alcune regioni in bilico con l' arancione . E scatta anche un' allertarossa . Ma entriamo nel dettaglio. Cosa succede da ...L'Emilia - Romagna rischia di diventare gialla nei giorni intorno a Capodanno. 'Sì, direi che la possibilità c'è', ammette l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini a margine di una cerimonia.Zona gialla sempre più vicina per Lazio, Lombardia e Piemonte. Queste tre regioni hanno aumentato dell'1% la soglia di occupazione dei posti letto dei reparti passando rispettivamente ...