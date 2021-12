Ugl | Capone | strage inaccettabile in cantieri | controlli vanno intensificati

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “A nome dell’UGL esprimo cordoglio alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita dopo essere caduto da un’impalcatura, in Via Merulana a Roma. Un’ennesima tragedia sul lavoro sulla quale auspico che le Forze dell’Ordine facciano piena luce. Non è possibile abbassare la guardia su un fenomeno che soprattutto nell’edilizia continua a mietere vittime con una frequenza impressionante.” “Sono 1017 gli incidenti mortali registrati dall’Inail nei primi 10 mesi del 2021. Numeri inaccettabili che fotografano una vera e propriaquotidiana. In questo periodo assistiamo ad una crescita esponenziale di imprese edili a causa del Superbonus del 110% sulle ristrutturazioni.” “E’ quanto mai urgente, dunque, intensificare iper verificare il rispetto delle norme e dei requisiti previsti a tutela dei lavoratori. E’ altrettanto fondamentale ...

Advertising

tusciatimes : Morto sul lavoro a Roma. Paolo Capone, Leader UGL: “Strage inaccettabile. Intensificare controlli e investire nella… - Riparte_Italia : Paolo Capone (Leader UGL): «Nella Manovra 2022 urgono misure più coraggiose su politiche attive e pensioni» - ServiziAlLavoro : Capone Ugl | “Chiesto al governo tavolo permanente sul Pnrr” - Zazoom Urgono misure più coraggiose su politiche att… - ServiziAlLavoro : Servizio Civile Universale, nuovo bando 2022-2023 | Meridiana Notizie Paolo Capone, Leader UGL: “Bene riforma ammor… - AgenziaASI : Manovra 2022. Paolo Capone, Leader UGL: “Bene riforma ammortizzatori e riduzione Irpef. Urgono misure più coraggios… -

Ultime Notizie dalla rete : Ugl Capone

'Lavorare per vivere', con a capo il Segretario Generale Paolo, quotidianamente l'sensibilizza le istituzioni e l'opinione pubblica sul dramma delle cosiddette 'morti bianche' gridando ...Importanti anche gli intevento di Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi, Luigi Sbarra, segretario della Cisl e Paolosegretario dell', tutti con espliciti richiami ...Operaio morto cadendo da una impalcatura a Roma, in via Merulana: la dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, l’operaio sarebbe precipitato ...Erano le 10 circa di questa mattina quando all'improvviso, per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto da un'impalcatura perdendo la vita sul colpo. E' accaduto a Roma in via Merulana ed è ...