Trionfo di Paris in Coppa del mondo: vince ancora la discesa di Bormio (Di martedì 28 dicembre 2021) Dominik Paris comanda la discesa libera di Bormio , valevole per la Coppa del mondo maschile di sci alpino 2021/2022. L'azzurro, sceso con il pettorale 9, ferma il cronometro sul tempo di 1'54"63, che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021) Dominikcomanda lalibera di, valevole per ladelmaschile di sci alpino 2021/2022. L'azzurro, sceso con il pettorale 9, ferma il cronometro sul tempo di 1'54"63, che ...

