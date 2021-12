SiComputer, la realtà informatica tutta italiana che non delude – [VIDEO] (Di martedì 28 dicembre 2021) Una realtà nostrana fatta di professionisti made in Italy. Si chiama SiComputer ed è il più grande produttore italiano di materiale informatico. Prodotti di SiComputer, 27/12/2021 – ComputerMagazine.itSi parla troppo delle aziende estere di PC, telefonia, gadget elettronici, dimenticando che anche nel nostro paese c’è chi si distingue egregiamente. La cattiva abitudine dell’importazione mette, purtroppo, in cattiva luce il grande lavoro che avviene nel nostro territorio. Naturalmente, il discorso va esteso a qualunque altro campo: alimentare, edilizio, manifatturiero, e così via. L’avvento degli e-commerce, in questo senso, non ha giovato particolarmente alla produzione interna. Per l’appunto, non tutti conoscono l’azienda SiComputer, specializzata nella produzione di personal computer completamente ... Leggi su computermagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Unanostrana fatta di professionisti made in Italy. Si chiamaed è il più grande produttore italiano di materiale informatico. Prodotti di, 27/12/2021 – ComputerMagazine.itSi parla troppo delle aziende estere di PC, telefonia, gadget elettronici, dimenticando che anche nel nostro paese c’è chi si distingue egregiamente. La cattiva abitudine dell’importazione mette, purtroppo, in cattiva luce il grande lavoro che avviene nel nostro territorio. Naturalmente, il discorso va esteso a qualunque altro campo: alimentare, edilizio, manifatturiero, e così via. L’avvento degli e-commerce, in questo senso, non ha giovato particolarmente alla produzione interna. Per l’appunto, non tutti conoscono l’azienda, specializzata nella produzione di personal computer completamente ...

Advertising

erry72 : RT @Digital_Day: Non credevamo esistessero più realtà così in Italia: ci siamo dovuti ricredere - dariomasiero : RT @Digital_Day: Non credevamo esistessero più realtà così in Italia: ci siamo dovuti ricredere - Digital_Day : Non credevamo esistessero più realtà così in Italia: ci siamo dovuti ricredere -

Ultime Notizie dalla rete : SiComputer realtà Il PC made in Italy: il viaggio nella fabbrica di SiComputer, l'atelier italiano dell'informatica In larga parte potrebbe sembrare di trovarci di fronte a una realtà di assemblaggio PC (in fondo in molti casi di questo sembra trattarsi), ma SiComputer si è evoluta rispetto al vecchio assetto da ...

Il PC made in Italy: il viaggio nella fabbrica di SiComputer, l'atelier italiano dell'informatica In larga parte potrebbe sembrare di trovarci di fronte a una realtà di assemblaggio PC (in fondo in molti casi di questo sembra trattarsi), ma SiComputer si è evoluta rispetto al vecchio assetto da ...

SiComputer, la realtà informatica tutta italiana che non delude - [VIDEO] Computer Magazine In larga parte potrebbe sembrare di trovarci di fronte a unadi assemblaggio PC (in fondo in molti casi di questo sembra trattarsi), masi è evoluta rispetto al vecchio assetto da ...In larga parte potrebbe sembrare di trovarci di fronte a unadi assemblaggio PC (in fondo in molti casi di questo sembra trattarsi), masi è evoluta rispetto al vecchio assetto da ...