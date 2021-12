Sci: Paris, 'spero di crescere ancora, la fiducia sta tornando' (Di martedì 28 dicembre 2021) Bormio, 28 dic. - (Adnkronos) - “Mi piace molto questa pista, mi sento sempre sicuro ed in fiducia. Anche quest'anno era tosta, difficile, ma quando dai il massimo al traguardo sei soddisfatto. spero di crescere ancora, di migliorare ma la sciata sta andando bene: la fiducia sta tornando”. Queste le parole di Dominik Paris dopo la vittoria nella discesa di Bormio, la settima sulla pista 'Stelvio'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Bormio, 28 dic. - (Adnkronos) - “Mi piace molto questa pista, mi sento sempre sicuro ed in. Anche quest'anno era tosta, difficile, ma quando dai il massimo al traguardo sei soddisfatto.di, di migliorare ma la sciata sta andando bene: lasta”. Queste le parole di Dominikdopo la vittoria nella discesa di Bormio, la settima sulla pista 'Stelvio'.

