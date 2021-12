Ridurre o azzerare la quarantena per i vaccinati? Atteso il parere del Cts (Di martedì 28 dicembre 2021) Governatori delle regioni in pressing per rivedere le regole sull'isolamento. 'Se non si cambia si rischia una paralisi delle attività produttive' dicono. Si valuta l'eliminazione o la riduzione per ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 dicembre 2021) Governatori delle regioni in pressing per rivedere le regole sull'isolamento. 'Se non si cambia si rischia una paralisi delle attività produttive' dicono. Si valuta l'eliminazione o la riduzione per ...

Advertising

TonyVic17 : @ellygio81 @rscalt76 @Roby86341796 non ho capito il senso di cosa . se mi chiede perchè non gli hanno fatto prender… - Omicron_21 : @gloquenzi Ridurre i parlamentari senza azzerare i senatori a vita, quello è stato un grosso errore - a_piccardi : @borghi_claudio Tanto sa bene che il PD eseguirà pedissequamente il suo volere, così come lo eseguì quando ci fu da… - IspettoreC : @martinoloiacono La verità è che non se ne esce. Se il vaccino dura 5 mesi… la soluzione è una dose ogni 5 mesi pe… - IlariaDebbia : RT @FmMosca: @cisko7311 Ho passato la notte a ragionarci. A TUTTO C’E’ UN PERCHÈ Non è la morte che vogliono, è il controllo dall’interno.… -