Regioni in pressing per azzerare la quarantena per i vaccinati. Attesa decisione del Cts (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato dal governo per il 29 dicembre. I governatori intanto avanzano le loro richieste: azzeramento della quarantena ma obbligo di Ffp2 e autosorveglianza per le persone che hanno copertura vaccinale completa, booster compreso, e un tempo di 5 giorni per chi ha già ricevute due dosi

