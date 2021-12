Quello che non ha fatto il Pd sulle libertà civili (Di martedì 28 dicembre 2021) Quella che segue è una breve rassegna delle responsabilità del Partito Democratico nella negazione delle libertà civili e dei diritti costituzionalmente sanciti, ma negati nel nostro Paese, che da decenni reclamano interventi di legge urgenti. Parliamo di eutanasia, giustizia mediatica, carcere. Governo Gentiloni. Andrea Orlando è ministro della Giustizia. Si tengono gli Stati generali della esecuzione penale. Vengono coinvolti tutti gli attori dell’universo penale. Si concorda - nel senso che sono tutti d’accordo - un piano per restituire la pena alla sua funzione costituzionale. Ma ci sono le elezioni politiche e rimuovere la tortura dal carcere non è una priorità. Governo Gentiloni. Fabiano Antoniani, Dj Fabo, un quarantenne reso paraplegico da un incidente stradale, dopo anni di sofferenza destinata a prolungarsi per un tempo indefinito (un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Quella che segue è una breve rassegna delle responsabilità del Partito Democratico nella negazione dellee dei diritti costituzionalmente sanciti, ma negati nel nostro Paese, che da decenni reclamano interventi di legge urgenti. Parliamo di eutanasia, giustizia mediatica, carcere. Governo Gentiloni. Andrea Orlando è ministro della Giustizia. Si tengono gli Stati generali della esecuzione penale. Vengono coinvolti tutti gli attori dell’universo penale. Si concorda - nel senso che sono tutti d’accordo - un piano per restituire la pena alla sua funzione costituzionale. Ma ci sono le elezioni politiche e rimuovere la tortura dal carcere non è una priorità. Governo Gentiloni. Fabiano Antoniani, Dj Fabo, un quarantenne reso paraplegico da un incidente stradale, dopo anni di sofferenza destinata a prolungarsi per un tempo indefinito (un ...

Advertising

borghi_claudio : Ma come sono prevedibili. Come vi avevo detto l'ondata passa e va e i gaglioffi indicheranno qualsiasi restrizione… - reportrai3 : La democrazia viene lesa nelle sue fondamenta, non pensiate che quello che noi guardiamo in televisione non sia reg… - reportrai3 : Un modo per proteggerci dalla profilazione è quello di resettare spesso questo ID che ci permette di essere identif… - Massimi63165837 : Mi pare che questo tweet integri perfettamente il mio precedente, rivolto a un signore vittima - prima che del Covi… - Donatel58978575 : RT @BormoliniRenato: @PBerizzi @repubblica Credo che Lei dovrebbe vergognarsi a scrivere storielle assurde come queste. Giusto su un giorna… -