Perché la Chiesa onora il 28 dicembre i bambini innocenti fatti uccidere da Erode (Di martedì 28 dicembre 2021) I Magi, venuti dall’Oriente per adorare il Bambino nato nella stalla di Betlemme: “Avvertiti in sogno di non ripassare da Erode – si legge nel Vangelo di Matteo – tornarono ai loro Paesi seguendo un’altra via”. Erode, vedendo che i Magi si erano presi gioco di lui, monta su tutte le furie e ordina che in Betlemme e nei dintorni vengano uccisi tutti i bambini maschi, dai due anni in giù. Il tragico fatto di sangue è narrato soltanto dall’evangelista Matteo che si indirizza principalmente ai lettori provenienti dall’ebraismo con l’intento di dimostrare che in Gesù si sono avverate le antiche profezie, compresa quella di Geremia: “Una voce si ode da Rama, lamento e pianto amaro: Rachele piange i suoi figli, rifiuta d’essere consolata Perché non sono più” (31, 15). I bambini di Betlemme e dintorni, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) I Magi, venuti dall’Oriente per adorare il Bambino nato nella stalla di Betlemme: “Avvertiti in sogno di non ripassare da– si legge nel Vangelo di Matteo – tornarono ai loro Paesi seguendo un’altra via”., vedendo che i Magi si erano presi gioco di lui, monta su tutte le furie e ordina che in Betlemme e nei dintorni vengano uccisi tutti imaschi, dai due anni in giù. Il tragico fatto di sangue è narrato soltanto dall’evangelista Matteo che si indirizza principalmente ai lettori provenienti dall’ebraismo con l’intento di dimostrare che in Gesù si sono avverate le antiche profezie, compresa quella di Geremia: “Una voce si ode da Rama, lamento e pianto amaro: Rachele piange i suoi figli, rifiuta d’essere consolatanon sono più” (31, 15). Idi Betlemme e dintorni, ...

