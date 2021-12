Patrizia Pellegrino | “Milly Carlucci? Non mi ha mai presa in considerazione”

(Di martedì 28 dicembre 2021) In una recente intervista concessa a Marida Caterini,ha avuto modo di parlare delle sue esperienze televisive, precedenti all’attuale sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice teatrale è da poco uscita dalla Casa di Cinecittà e, nel corso del suo racconto, non ha badato a freni nel rivelare uno dei suoi desideri. Lei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GF Vip: 'Alex Belli ha fatto delle cose incomprensibili', parlauna ex concorrente del GF Vip 6, ha concesso un'intervista al sito maridacaterini.it. Ancora una volta l'attrice ha criticato l'atteggiamento che Alex Belli, ha ......Marini con Giacomo Urtis I concorrenti fuori Tommaso Eletti Andrea Casalino Samy Youssef Amedeo Goria Raffaella Fico Ainett Stephens Jo Squillo Nicola Pisu Clarissa Hailé Selassié...GF Vip: "Alex Belli ha fatto delle cose incomprensibili", parla Patrizia Pellegrino Patrizia Pellegrino una ex concorrente del GF Vip 6, ha concesso ...La ex concorrente del GF Vip parla del motivo per cui non è mai riuscita a realizzare il suo sogno di partecipare a Ballando con le stelle ...