Nomisma: “Nel 2022 770 euro in più a famiglia per le bollette di luce e gas”. Salvini: “Governo valuta nuovi interventi” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Dati gli aumenti in corso, in assenza di interventi del Governo avremmo un aumento del 61% per il gas; per l’elettricità del 45%, con una spesa complessiva su base annuale nel 2022 di 1.200 euro in più a famiglia. Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) più il ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l’aumento sarà del 40% per il gas e per l’elettricità del 28% con una spesa di 770 euro in più a famiglia“. A snocciolare le cifre della stangata prossima ventura è il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, che ipotizza un consumo medio annuale di 1.400 metri cubi di gas e 2.700 kilowattora di elettricità. Ieri il leader della Lega Matteo Salvini aveva affermato che “Il Governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “Dati gli aumenti in corso, in assenza didelavremmo un aumento del 61% per il gas; per l’elettricità del 45%, con una spesa complessiva su base annuale neldi 1.200in più a. Con gliper ora annunciati (3,8 miliardi) più il ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l’aumento sarà del 40% per il gas e per l’elettricità del 28% con una spesa di 770in più a“. A snocciolare le cifre della stangata prossima ventura è il presidente diEnergia, Davide Tabarelli, che ipotizza un consumo medio annuale di 1.400 metri cubi di gas e 2.700 kilowattora di elettricità. Ieri il leader della Lega Matteoaveva affermato che “Il...

