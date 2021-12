La visita di Di Maio in Tunisia e il ruolo dell’Italia secondo Karbai e Colombo (Di martedì 28 dicembre 2021) La visita del ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, tocca argomenti delicati che vanno dall’energia alla questione rifiuti, all’immigrazione. Di più: l’Italia ha un ruolo di interlocutore per Tunisi, dove la crisi istituzionale sembra aver trovato una delicatissima quadra con la road map annunciata dalla presidenza. Per Roma l’obiettivo è cercare ulteriori forme di stabilità nel Mediterraneo. “Speriamo che nella visita in Tunisia del ministro italiano sia stata affrontata non solo la delicata questione dei migranti, parlando anche di canali sicuri e legali di accesso in Europa, ma anche quella dei rifiuti italiani illecitamente esportati in Tunisia (212 container di rifiuti campani illegalmente portati sull’altra sponda del Mediterraneo, ndr)”, commenta a Formiche.net Majdi ... Leggi su formiche (Di martedì 28 dicembre 2021) Ladel ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, tocca argomenti delicati che vanno dall’energia alla questione rifiuti, all’immigrazione. Di più: l’Italia ha undi interlocutore per Tunisi, dove la crisi istituzionale sembra aver trovato una delicatissima quadra con la road map annunciata dalla presidenza. Per Roma l’obiettivo è cercare ulteriori forme di stabilità nel Mediterraneo. “Speriamo che nellaindel ministro italiano sia stata affrontata non solo la delicata questione dei migranti, parlando anche di canali sicuri e legali di accesso in Europa, ma anche quella dei rifiuti italiani illecitamente esportati in(212 container di rifiuti campani illegalmente portati sull’altra sponda del Mediterraneo, ndr)”, commenta a Formiche.net Majdi ...

