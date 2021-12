Il Toronto FC vuole Insigne e presenta l’offerta: le cifre (Di martedì 28 dicembre 2021) Napoli – Il Toronto FC in pressing su Lorenzo Insigne. Il club canadese non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2022. Anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso, secondo quanto riporta Sky Sport, il Torono FC ha presentato un’ultima offerta davvero importantissima: proposta quinquennale da 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Insigne non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato e potrebbe dire presto definitivamente ‘sì’. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto che Insigne ha deciso di finire la stagione con il Napoli. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021) Napoli – IlFC in pressing su Lorenzo. Il club canadese non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2022. Anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso, secondo quanto riporta Sky Sport, il Torono FC hato un’ultima offerta davvero importantissima: proposta quinquennale da 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist.non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato e potrebbe dire presto definitivamente ‘sì’. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto cheha deciso di finire la stagione con il Napoli. (fonte Adnkronos)

