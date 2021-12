Il disastro climatico sulla mia pelle

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dobbiamo prendere atto che siamo immersi nel mistero e che il futuro non è più nelle nostre mani, ma è il frutto di una serie di variabili e noi non possiamo controllarle tutte

L'Espresso

Nonostante i fallimenti internazionali contro il disastro climatico, nel 2021 possiamo ancora permetterci il lusso di ripensare il modo in cui viviamo sul nostro pianeta. Possiamo non pensarlo ancora ...Sono cifre sconvolgenti! L'acqua sta scarseggiando a causa del surriscaldamento" la ... L'Africa è davanti ad un disastro ecologico pauroso, tutta la zona dall'Eritrea al Senegal si sta...Sale a 20 morti e 300 feriti il bilancio dell'alluvione in Brasile che ha colpito il nord-est del paese dopo la rottura di due dighe ...