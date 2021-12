I casi di Covid rimangono stabili: il tasso di positività è all’8,9% (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo il nuovo bollettino Covid, Sono 30.810 i casi di Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei casi del giorno precedente che erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81. Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Bollettino Covid: tasso di positività scende Secondo il nuovo bollettino Covid, il tasso di positività scende all’8,9%, rispetto all’11,5% di ieri. Sono 1.126 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più. L’Italia è al 12% ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo il nuovo bollettino, Sono 30.810 idi Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte deidel giorno precedente che erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81. Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Bollettinodiscende Secondo il nuovo bollettino, ildiscende,9%, rispetto all’11,5% di ieri. Sono 1.126 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più. L’Italia è al 12% ...

