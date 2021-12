Green pass, D’Anna (Biologi): Anche i laboratori e i centri sanitari possono stamparlo (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche i laboratori e i centri sanitari possono stampare il Green pass. Lo dichiara, in una nota, Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi. “Anche i laboratori pubblici e privati accreditati e i centri sanitari possono stampare il Green pass. Lo prevede la normativa vigente (la modifica dell’artitolo 11 del Dpcm 17 giugno 2021). Peccato, però, che questa opportunità non sia ancora fruibile per i cittadini perché la Sogei (e il Ministero dell’Economia) sta tardando ad adeguare le piattaforme informatiche alle nuove disposizioni di legge”. Lo dichiara, in una nota, Vincenzo D’Anna, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021)e istampare il. Lo dichiara, in una nota, Vincenzo, presidente dell’Ordine Nazionale dei. “pubblici e privati accreditati e istampare il. Lo prevede la normativa vigente (la modifica dell’artitolo 11 del Dpcm 17 giugno 2021). Peccato, però, che questa opportunità non sia ancora fruibile per i cittadini perché la Sogei (e il Ministero dell’Economia) sta tardando ad adeguare le piattaforme informatiche alle nuove disposizioni di legge”. Lo dichiara, in una nota, Vincenzo, ...

