Giustizia | Sarti M5S | ‘errore deleghe a Sisto su magistrati’

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Concedere al sottosegretario Francesco Paolo, già avvocato di Silvio Berlusconi che per anni ha attaccato e provato in tutti i modi a delegittimare la magistratura, il compito di controfirmare gli atti che riguardano proprio le valutazioni dei magistrati è una scelta che poteva essere evitata. Nonostante si tratti di compiti formali e burocratici riteniamo che quella delega potesse essere mantenuta dalla ministra Cartabia”. Così Giulia, deputata M5S della commissione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

