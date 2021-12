Giovinazzi via dalla F1 a causa dei cinesi: 'Ma esco a testa alta' (Di martedì 28 dicembre 2021) Arriva Zhou, va via Giovinazzi . E l'Italia resta senza piloti nella Formula Uno. Ma l'addio all'Alfa Romeo Racing e l' "arrivederci" alla F1 del driver pugliese sono carichi di polemiche. La scelta ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Arriva Zhou, va via. E l'Italia resta senza piloti nella Formula Uno. Ma l'addio all'Alfa Romeo Racing e l' "arrivederci" alla F1 del driver pugliese sono carichi di polemiche. La scelta ...

