GF Vip | “Bimba viziata | ti commenti da sola” | Lorenzo Amoruso interviene a difesa di Manila

Advertising

fanpage : #GfVip, è scontro tra Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro e Clarissa: la più piccola delle Princess ha dura… - Tuttogossipnews : #GFvip , #LorenzoAmoruso furioso con #clarissa : “Bimba viziata, inutile” ?????? - ParliamoDiNews : GF Vip, Clarissa fa piangere Manila e Amoruso attacca: `Bimba viziata` #clarissa #piangere #manila #amoruso… - infoitcultura : GF Vip, Clarissa fa piangere Manila e Amoruso attacca: “Bimba viziata” - infoitcultura : GF Vip, Clarissa litiga con Manila e Amoruso la attacca/ “Sei solo una Bimba viziata” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Bimba

... 'Non meriti altri commenti' Durante l'ultima puntata del GFsi è parlato anche dello scontro ... Ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza diviziata'.... che è scoppiata a piangere in diretta al Gf: "Io non so tu di chi stia parlando, io sarò ...commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come...Ancora una volta Lorenzo Amoruso, fidanzato e futuro marito di Manila Nazzaro, è sceso in campo per difendere la compagna. Stavolta, però, ...GF Vip, Manila in lacrime: la reazione di Lorenzo Amoruso non ... Non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT ...