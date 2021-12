GAZZETTA – Szalai: il Fenerbahce spara alto, De Laurentiis ha un altro piano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli alla ricerca di un difensore centrale, piace Attila Szalai del Fenerbahce. Il club turco chiede almeno 20 milioni di euro. Una cifra altissima per il Napoli che per il mercato di gennaio potrebbe anche decidere di investire, ma se deve farlo lo farà per un difensore già pronto pe ril campionato italiano. Se il Fenerbahce dovesse accettare l’offerta di un prestito con diritto di riscatto, allora il club azzurro potrà chiudere la trattativa. La strategia di De Laurentiis è quella di fare un affare alla Anguissa, che per ora sta pagando molti dividendi. Ovviamente non è sempre semplice centrare un colpo di quel genere, anche perché significa spesso attendere la fine del mercato, cosa che il Napoli non si può permettere. Il calciomercato di gennaio aprirà il 1° gennaio 2022 a mezzanotte. Il club azzurro dovrebbe ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli alla ricerca di un difensore centrale, piace Attiladel. Il club turco chiede almeno 20 milioni di euro. Una cifra altissima per il Napoli che per il mercato di gennaio potrebbe anche decidere di investire, ma se deve farlo lo farà per un difensore già pronto pe ril campionato italiano. Se ildovesse accettare l’offerta di un prestito con diritto di riscatto, allora il club azzurro potrà chiudere la trattativa. La strategia di Deè quella di fare un affare alla Anguissa, che per ora sta pagando molti dividendi. Ovviamente non è sempre semplice centrare un colpo di quel genere, anche perché significa spesso attendere la fine del mercato, cosa che il Napoli non si può permettere. Il calciomercato di gennaio aprirà il 1° gennaio 2022 a mezzanotte. Il club azzurro dovrebbe ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, non solo Botman: nel mirino Diallo e Szalai: Milan, non solo Botman: nel mirino Diallo e Szalai L’ungherese… - ItalianoCalcio : RT @ItalianoCalcio: Napoli are looking for a defender and are being linked to a few according to Gazzetta dello Sport: ???? Attila Szalai -… - infoitsport : Gazzetta - Szalai, c'è il gradimento del difensore: il Fenerbache spara alto - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Szalai, c’è il gradimento del difensore: il Fenerbache spara alto - tuttonapoli : Gazzetta - Szalai, c'è il gradimento del difensore: il Fenerbache spara alto -