Dopo Donnarumma, il PSG può rubare un altro giocatore alla Juve (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo il duello per Donnarumma, il PSG e la Juventus si stanno sfidando per prendere a zero Kessie dal Milan. La Juventus, nonostante l’assenza di gioco, pian piano è riuscita ad accorciare sulla zona Champions League, riuscendo a portarsi a quattro punti di distanza dall’Atalanta quarta in classifica. I bianconeri alla ripresa del campionato avranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 dicembre 2021)il duello per, il PSG e lantus si stanno sfidando per prendere a zero Kessie dal Milan. Lantus, nonostante l’assenza di gioco, pian piano è riuscita ad accorciare sulla zona Champions League, riuscendo a portarsi a quattro punti di distanza dall’Atalanta quarta in classifica. I bianconeriripresa del campionato avranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ROI05841958 : Ci vuole un coraggio a scrivere una roba del genere, pochi mesi dopo che Messi, Donnarumma e Ramos, solo per citarn… - bimbodibarella : @Antikimmichismo @jumptarvo @thevalse_ a me piace donnarumma ma ti giuro che dopo aver visto il numero di cappellat… - BBilanShit : RT @tatanka_h: 15) TORNA L’ITALJUVE Alla vigilia di euro 2020 si celebra il ritorno dell’Italjuve grazie a Donnarumma e Locatelli, che pres… - rimbambuu_ : RT @tatanka_h: 15) TORNA L’ITALJUVE Alla vigilia di euro 2020 si celebra il ritorno dell’Italjuve grazie a Donnarumma e Locatelli, che pres… - a_franchetti : 'Ciao interista, ti sei pentito per donnarumma e chiami per offrire 49mln per kessie' 'No, quello lo prendiamo grat… -