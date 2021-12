Covid, contagi record in Toscana: 4.453, oggi 28 dicembre. Dimezzato il tasso positivi: 7,75% (Di martedì 28 dicembre 2021) Dal suo autoisolamento, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha fatto sapere che oggi, 28 dicembre 2021, la Toscana ha toccato il record dei nuovi contagi da Covid: che sono 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Dal suo autoisolamento, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha fatto sapere che, 282021, laha toccato ildei nuovida: che sono 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi L'articolo proviene da Firenze Post.

