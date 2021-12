Belen Rodriguez e Michele Morrone stanno insieme? Ma lui è impegnato con Elena D’Amario di Amici (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di recente Belen Rodriguez è stata avvistata mano nella mano con Michele Morrone; immediatamente si è parlato di una presunta love story fra i due, soprattutto dopo le ultime news dell’ennesima crisi fra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese. Leggi anche: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, crisi superata? «Non ci siamo mai lasciati» Belen e… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di recenteè stata avvistata mano nella mano con; immediatamente si è parlato di una presunta love story fra i due, soprattutto dopo le ultime news dell’ennesima crisi fra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese. Leggi anche:e Antonino Spinalbese, crisi superata? «Non ci siamo mai lasciati»e… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez pubblica i messaggi: cosa si sono detti in piena notte - zazoomblog : Belen Rodriguez pubblica i messaggi: cosa si sono detti in piena notte - #Belen #Rodriguez #pubblica #messaggi: - ilgiornale : Non sono tempi facili in amore per Belen Rodriguez, che sembra aver chiuso in maniera fredda i rapporti con i padri… - infoitcultura : Guerra social tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: “Io ti renderò libero” la frase che scatena il caos - infoitcultura : Belen Rodriguez redarguisce Santiago: spunta la chat tra mamma e figlio – FOTO -