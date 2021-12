Amici 21: Albe conquista il disco d’oro (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo il successo di LDA, arriva un’altra importante soddisfazione per Amici 21. Uno degli allievi del talent, Albe, ha conquistato il disco d’oro grazie ad uno dei suoi pezzi più famosi, “Millevoci”. La notizia, arrivata nelle ultime ore, probabilmente sarà comunicata nella prossima puntata di Amici, al ritorno dalle vacanze di Natale. Cominciano ad arrivare le prime soddisfazioni per i talenti che quest’anno si stanno mettendo alla prova Leggi su solodonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo il successo di LDA, arriva un’altra importante soddisfazione per21. Uno degli allievi del talent,, hato ilgrazie ad uno dei suoi pezzi più famosi, “Millevoci”. La notizia, arrivata nelle ultime ore, probabilmente sarà comunicata nella prossima puntata di, al ritorno dalle vacanze di Natale. Cominciano ad arrivare le prime soddisfazioni per i talenti che quest’anno si stanno mettendo alla prova

