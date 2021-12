“Vaccini svolta straordinaria”, ne è convinto Brunetta (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “Vaccini svolta straordinaria”. Ne è convinto il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che su Telegram scrive: “Da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi e sulle vaccinazioni dei bambini. Il 27 dicembre di un anno fa, la prima vaccinazione anti-Covid dava L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Proteste sui Vaccini, Toti: “Quel che sento sa più di politica” È scattato il Vax Day, i commenti della politica A Trieste vietate le manifestazioni fino al 31 dicembre, il plauso di Tajani Boccia è per la proroga dello stato di emergenza: “Sarà inevitabile” Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “”. Ne èil ministro della pubblica amministrazione, Renato, che su Telegram scrive: “Da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi e sulle vaccinazioni dei bambini. Il 27 dicembre di un anno fa, la prima vaccinazione anti-Covid dava L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Proteste sui, Toti: “Quel che sento sa più di politica” È scattato il Vax Day, i commenti della politica A Trieste vietate le manifestazioni fino al 31 dicembre, il plauso di Tajani Boccia è per la proroga dello stato di emergenza: “Sarà inevitabile” Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle ...

Advertising

AurelianoStingi : Con il continuo emergere di nuove varianti #Covid_19 è difficile immaginare come e quando questa situazione finirà.… - Lopinionista : Brunetta: 'I vaccini? Una svolta straordinaria' - theDeSa : Incredibile svolta pro vaccini - valponti77 : E guardate quale grandissima svolta hanno prodotto i vaccini!! Ora i vaccinati sono liberi,liberi!! ?? non svegliate… - imballoionico : @LucioMM1 Sembra però che omicron possa davvero essere la svolta nella gestione: troppi casi anche solo per provare… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini svolta Brunetta: 'I vaccini? Una svolta straordinaria' ROMA - 'I vaccini? Una svolta straordinaria, da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi e sulle vaccinazioni dei bambini. Il 27 dicembre di un ...

Figliuolo: "Dal 10 gennaio richiamo vaccino dopo quattro mesi" ... con l'ordinanza 6 del 9 aprile, ha messo in fila le priorità ed è stata la svolta. La campagna ... I vaccini " ha ribadito il generale " sono tutti sicuri e approvati da agenzie regolatorie". "A ...

Un anno fa l'inizio della campagna di vaccinazione di massa contro il Covid Rai News “Vaccini svolta straordinaria”, ne è convinto Brunetta : ROMA - "I vaccini? Una svolta straordinaria, da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi ...

Brunetta: “I vaccini? Una svolta straordinaria” ROMA - "I vaccini? Una svolta straordinaria, da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi ...

ROMA - 'I? Unastraordinaria, da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi e sulle vaccinazioni dei bambini. Il 27 dicembre di un ...... con l'ordinanza 6 del 9 aprile, ha messo in fila le priorità ed è stata la. La campagna ... I" ha ribadito il generale " sono tutti sicuri e approvati da agenzie regolatorie". "A ...: ROMA - "I vaccini? Una svolta straordinaria, da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi ...ROMA - "I vaccini? Una svolta straordinaria, da un anno ogni cittadino può scegliere di proteggere sé e gli altri. Ora occorre accelerare sulle terze dosi ...