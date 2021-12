Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 15:10 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale rumena ritrovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio controllo microchip si prepara rientro in classe dopo le vacanze natalizie il Generale Francesco Paolo figliolo Commissario straordinario per il contratto del covid anticipi piano per fronteggiare la variante illustra lo screening nelle scuole ogni regione piega mettere a punto un dispositivo e grazie alla grande disponibilità del ministro della difesa avremo il supporto dei Team e dei laboratori militari per tutti i cittadini dosi ha detto in Germania sono stati superati 7 milioni di casi e quanto emerge dai dati diffusi dall’istituto Robert code nelle Ultime 24 ore paese ufficializzato 13908 montaggi portando il totale di casi confermati di covid a 7 milioni 5289 secondo gli esperti sarebbe magari lockdown dedicato solo innovax solo pochi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)dailynews radiogiornale rumena ritrovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio controllo microchip si prepara rientro in classe dopo le vacanze natalizie il Generale Francesco Paolo figliolo Commissario straordinario per il contratto del covid anticipi piano per fronteggiare la variante illustra lo screening nelle scuole ogni regione piega mettere a punto un dispositivo e grazie alla grande disponibilità del ministro della difesa avremo il supporto dei Team e dei laboratori militari per tutti i cittadini dosi ha detto in Germania sono stati superati 7 milioni di casi e quanto emerge dai dati diffusi dall’istituto Robert code nelle24 ore paese ufficializzato 13908 montaggi portando il totale di casi confermati di covid a 7 milioni 5289 secondo gli esperti sarebbe magari lockdown dedicato solo innovax solo pochi ...

