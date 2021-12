Talassoterapia | benefici e utilizzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Esiste un prodotto naturale che sicuramente abbiamo nelle dispensa e che può rivelarsi un insospettabile e formidabile alleato della nostra bellezza (low cost): il sale. Normalmenteamo il sale come condimento in cucina, ma in questo articolo scopriremo le sue proprietà utile per la pelle: proviamo solo a pensare come ci sentiamo più freschi e riposati dopo qualche giorno passato al mare? Scopriamo come il sale può essere una vera propria cura naturale, grazie a questa guida di CurarsiNaturale.it. Sicuramente è merito del relax, ma anche lo iodio che respiriamo e il sale che durante il bagno agisce sulla nostra pelle fanno la loro parte: utilizzando il sale per un “percorso di bellezza” potremmo riprodurre questi effettianche a casa. Vediamo allora come preparare con il sale la cura di bellezza semplice, economica ed efficace. Sale la ...