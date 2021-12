Pillola covid Pfizer, esperti: “Attenti a interazioni con altri farmaci” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tutti potranno utilizzare la nuova Pillola anticovid di Pfizer, in arrivo in Italia ad inizio 2022? Sul nuovo farmaco, l’antivirale Paxlovid approvato dalla Fda contro il coronavirus e che potrebbe cambiare la lotta alla pandemia, tirano il freno alcuni esperti Usa che – alla ‘Nbc’ – hanno parlato del possibile uso di questi antivirali in compresse “solo con un attento monitoraggio da parte dei medici”. Paxlovid di Pfizer “potrebbe avere interazioni anche gravi e pericolose per la vita con altri farmaci tra cui alcuni fluidificanti del sangue, le statine e gli antidepressivi”. Secondo Peter Anderson, docente di Scienze farmaceutiche all’Università del Colorado, “alcune di queste interazioni non sono banali e dovremo stare molto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tutti potranno utilizzare la nuovaantidi, in arrivo in Italia ad inizio 2022? Sul nuovo farmaco, l’antivirale Paxlovid approvato dalla Fda contro il coronavirus e che potrebbe cambiare la lotta alla pandemia, tirano il freno alcuniUsa che – alla ‘Nbc’ – hanno parlato del possibile uso di questi antivirali in compresse “solo con un attento monitoraggio da parte dei medici”. Paxlovid di“potrebbe avereanche gravi e pericolose per la vita contra cui alcuni fluidificanti del sangue, le statine e gli antidepressivi”. Secondo Peter Anderson, docente di Scienze farmaceutiche all’Università del Colorado, “alcune di questenon sono banali e dovremo stare molto ...

