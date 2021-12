Piano per l’Inclusione per alunni che necessitano di farmaci: un esempio per la Secondaria di II grado (Di lunedì 27 dicembre 2021) Se un alunno necessita di assumere farmaci in contesto scolastico, ovvero in orario scolastico o durante le uscite didattiche o durante i viaggi di istruzione, occorre attivare il “protocollo farmaci” secondo la normativa ministeriale e le linee guida locali, si legge nel P.I. dell’ITES Luigi Einaudi di Verona, diretto con grande capacità dal DS prof.ssa Carla Vertuani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Se un alunno necessita di assumerein contesto scolastico, ovvero in orario scolastico o durante le uscite didattiche o durante i viaggi di istruzione, occorre attivare il “protocollo” secondo la normativa ministeriale e le linee guida locali, si legge nel P.I. dell’ITES Luigi Einaudi di Verona, diretto con grande capacità dal DS prof.ssa Carla Vertuani. L'articolo .

Advertising

emergenzavvf : Due persone salvate, tra cui una donna incinta, ed evacuati con l’autoscala alcuni condomini bloccati nelle proprie… - regionepiemonte : Il piano organizzativo per la vaccinazione del Piemonte riprogrammato per adeguarsi al nuovo decreto del Governo e… - Corriere : «Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e dalle sue variant… - M4RT1N4X : RT @XXVIIXXVIII: ho un debole per le persone che suonano il piano - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, avanti tutta per Botman: proposto al Lille un prestito oneroso con diritto di riscatto -