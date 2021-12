Milan, inaugurato un nuovo campo da calcio all’oratorio Murialdo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il sostegno ai giovani del Municipio 6 con l'inaugurazione di un nuovo campo da calcio. Ecco il comunicato del Milan sul sito ufficiale. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il sostegno ai giovani del Municipio 6 con l'inaugurazione di unda. Ecco il comunicato delsul sito ufficiale.

Advertising

acmilan : Nell’ambito del programma “Assist” di Fondazione Milan, @FBaresi ha inaugurato il nuovo campo a 7 in erba sintetica… - PianetaMilan : .@acmilan, inaugurato un nuovo #campo da #calcio all'oratorio Murialdo #ACMilan #Milan #SempreMilan - sanapurcella : RT @acmilan: Nell’ambito del programma “Assist” di Fondazione Milan, @FBaresi ha inaugurato il nuovo campo a 7 in erba sintetica presso l’o… - el_sebastian3 : RT @acmilan: Nell’ambito del programma “Assist” di Fondazione Milan, @FBaresi ha inaugurato il nuovo campo a 7 in erba sintetica presso l’o… - GreenMidnight1 : RT @acmilan: Nell’ambito del programma “Assist” di Fondazione Milan, @FBaresi ha inaugurato il nuovo campo a 7 in erba sintetica presso l’o… -