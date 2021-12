Maria Chiara Giannetta | annuncio clamoroso | è arrivata prima del previsto!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ormai il successo dipuò solo aumentare, infatti dopo la fine della serie Rai Blanca il 21 dicembre, l'attrice sembra destinata a grandi cose e le buone notizie sembrano trovarla ogni giorno. Blanca nelle scorse settimane aveva dominato inserata Rai Uno è un''eroina speciale, una ragazza non vedente, ma determinata e ironica che ha superato tutti i suoi ostacoli grazie alla forza d'animo, il personaggio di Blanca è un ottimo esempio di come superare le avversità e i propri limiti attraverso la forza di volontà. A prendere ad esempio, una battuta della serie pronunciata dal padre, possiamo descrivere il personaggio così: "Blanca Ferrando non ha paura del buio". Blanca, infatti, è interpretata magistralmente da, ha ...