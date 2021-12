Inter, rispunta l’opzione Caicedo: può essere lui il vice-Dzeko (Di lunedì 27 dicembre 2021) Felipe Caicedo di nuovo nei radar dell’Inter È il calciomercato di gennaio a tenere banco in questi giorni di festa e in cui il campionato è fermo. Tra i profili accostati all’Inter spunta di nuovo quello di Caicedo che al Genoa non sta trovando il giusto spazio: in nerazzurro potrebbe ritrovare Simone Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio. “Sembra segnato il destino di Felipe Caicedo, arrivato dalla Lazio nell’ultimo giorno del mercato estivo ma mai del tutto calatosi nella realtà genoana: l’attaccante ecuadoriano potrebbe ritrovare il suo ex tecnico Simone Inzaghi all’Inter come vice-Dzeko, anche se su di lui c’è pure l’Interesse della Fiorentina”. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Felipedi nuovo nei radar dell’È il calciomercato di gennaio a tenere banco in questi giorni di festa e in cui il campionato è fermo. Tra i profili accostati all’spunta di nuovo quello diche al Genoa non sta trovando il giusto spazio: in nerazzurro potrebbe ritrovare Simone Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio. “Sembra segnato il destino di Felipe, arrivato dalla Lazio nell’ultimo giorno del mercato estivo ma mai del tutto calatosi nella realtà genoana: l’attaccante ecuadoriano potrebbe ritrovare il suo ex tecnico Simone Inzaghi all’come, anche se su di lui c’è pure l’esse della Fiorentina”. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da ...

