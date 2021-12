Il paradiso delle signore non va in onda: quando torna su Rai1 e cosa va in onda al suo posto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il paradiso delle signore si prende una meritata pausa dopo la messa in onda quotidiana senza sosta che andava ormai avanti dallo scorso mese di settembre. La soap che narra le vicende del magazzino più conosciuto d’Italia i prende una settimana di riposo per ricaricare a dovere le batterie e ripartire nel 2022 con la sua consueta programmazione al fianco dei suoi più grandi affezionati. Quindi i personaggi di Vittorio, Tina, Gemma e tutti gli altri smettono di andare in onda a partire da lunedì 27 dicembre 2021 e fino all’anno nuovo mancheranno dagli schermi di Rai1. Ecco quanto durerà la pausa dell’amata soap, quando tornerà in tv con tutte le sue vicende e cosa va in onda al suo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilsi prende una meritata pausa dopo la messa inquotidiana senza sosta che andava ormai avanti dallo scorso mese di settembre. La soap che narra le vicende del magazzino più conosciuto d’Italia i prende una settimana di riposo per ricaricare a dovere le batterie e ripartire nel 2022 con la sua consueta programmazione al fianco dei suoi più grandi affezionati. Quindi i personaggi di Vittorio, Tina, Gemma e tutti gli altri smettono di andare ina partire da lunedì 27 dicembre 2021 e fino all’anno nuovo mancheranno dagli schermi di. Ecco quanto durerà la pausa dell’amata soap,tornerà in tv con tutte le sue vicende eva inal suo ...

